Казахстан и Армения проведут заседание МПК

Казахстан и Армения проведут завтра очередное заседание МПК

11-е заседание Казахстанско-армянской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет 10 июня.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам заседание МПК пройдет в формате видеоконференции.

Сопредседателем комиссии с казахстанской стороны является заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин. Армянскую делегацию возглавит вице-премьер Мгер Григорян.

"В ходе заседания планируется обсудить широкий спектр вопросов, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством, взаимодействием в сферах промышленности, геологии и недропользования, информационно-коммуникационных и высоких технологий, а также космической деятельности", - отметил Смадияров.

Кроме того, по его словам, в повестку включены темы, касающиеся транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, развития межрегиональных связей и культурно-гуманитарного сотрудничества.