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Казахстан готовит заявку на членство в ОЭСР

Казахстан готовит заявку на членство в ОЭСР Казахстан в 2025 году намерен подать заявку на членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В регионе
5 июля 2024 г. 16:58
Казахстан готовит заявку на членство в ОЭСР

Казахстан в 2025 году намерен подать заявку на членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение правительства Казахстана.

“Заместитель премьер-министра–министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров провел встречу с руководителем отдела Евразии ОЭСР Уильямом Томпсоном. Стороны обсудили реализацию совместного Плана действий правительства Казахстана и Секретариата ОЭСР до 2025 года, сотрудничество в рамках Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР”, - говорится в информации.

У.Томпсон отметил положительный опыт взаимодействия ОЭСР с Казахстаном. На встрече также была озвучена инициатива по открытию представительства ОЭСР в Казахстане. На сегодняшний день ее региональные офисы действуют в Китае, Индонезии, Украине и Греции.

"Наша страна является стабильным партнером ОЭСР уже более 15 лет и лидером в Центральной Азии по имплементации ее рекомендаций. В 2025 году Казахстан намерен подать заявку на вступление в эту авторитетную международную организацию в качестве полноправного члена", - подчеркнул Н.Байбазаров.

ОЭСР была создана 1961 году в целях содействия экономическому росту и мировой торговле. В настоящее время членами ОЭСР являются 34 страны.

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