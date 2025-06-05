Казахстан готов к совместной с ЕС разработке критически важных минеральных ресурсов

Казахстан готов к совместной с Евросоюзом разработке и переработке критически важных минеральных ресурсов.

Казахстан готов к совместной с Евросоюзом разработке и переработке критически важных минеральных ресурсов.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на МИД РК, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров в ходе встречи с Жоакимом Нунесом де Алмейдой, директором по вопросам мобильности и энергоемких отраслей Генерального директората Европейской комиссии по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и малым и средним предприятиям (DG GROW).

"Стороны обсудили перспективы углубления партнерства между Казахстаном и Европейским союзом в сфере критически важных полезных ископаемых, устойчивых цепочек поставок и технологического взаимодействия. Казахстан подтвердил готовность к совместной разработке и переработке критически важных минеральных ресурсов, признанных приоритетными для ЕС, с последующим экспортом продукции с более высокой добавленной стоимостью", - говорится в информации.

Особое внимание в ходе встречи было уделено механизмам привлечения инвестиций в геологоразведку.

"Обсуждались меры государственной поддержки, включая налоговые и таможенные преференции, гарантии защиты инвестиций и развитие инфраструктуры", - говорится в информации.

Собеседники также рассмотрели возможности взаимодействия в рамках инициативы "Global Gateway" и участия Казахстана в проектах по устойчивому развитию, в том числе в контексте европейского "зеленого" перехода.