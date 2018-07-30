Казахстан экстрадировал из Азербайджана подозреваемую в похищении человека

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Генеральной прокуратуры и Департамента внутренних дел Астаны экстрадировали из Азербайджана подозреваемую в похищении человека с целью вымогательства имущества, в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия, Ираду Рустамову.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, преступления имели место в Астане в прошлом году.

После их совершения подозреваемой удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем она была объявлена в международный розыск. В настоящее время Рустамова водворена в следственный изолятор г. Астаны.