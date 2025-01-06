Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов

Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов, произведенных на предприятии в индустриальной зоне №1 Астаны.

Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов, произведенных на предприятии в индустриальной зоне №1 Астаны.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, данное предприятие было запущено в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.

Согласно информации, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил в понедельник предприятие, которое в том числе производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.

"Президент был проинформирован о том, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для "Казахстанских железных дорог". Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан", - говорится в сообщении Акорды.

В настоящее время Alstom инвестирует в строительство сервисных центров в Астане, Алматы, Шу и Арыси, что создаст дополнительно 700 рабочих мест.