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Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов

Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов, произведенных на предприятии в индустриальной зоне №1 Астаны.
В регионе
6 января 2025 г. 14:59
Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов

Казахстан экспортировал в Азербайджан 80 секций грузовых электровозов, произведенных на предприятии в индустриальной зоне №1 Астаны.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, данное предприятие было запущено в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.

Согласно информации, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил в понедельник предприятие, которое в том числе производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.

"Президент был проинформирован о том, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для "Казахстанских железных дорог". Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан", - говорится в сообщении Акорды.

В настоящее время Alstom инвестирует в строительство сервисных центров в Астане, Алматы, Шу и Арыси, что создаст дополнительно 700 рабочих мест.

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Версия на английском языке Kazakhstan's export of freight locomotive sections to Azerbaijan reaches 80 units

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