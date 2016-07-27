Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Казахстан более чем в два раза повысил цены на сжиженный газ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана, увеличение оптовых цен на сжиженный нефтяной газ связано с возросшим вывозом его за пределы страны.

"В последнее время на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа образовалась неоднозначная ситуация. В отдельных регионах Казахстана образовался так называемый дефицит этого вида топлива", - говорится в сообщении Минэнерго этой страны.

"Установлено, что из-за высокой оптовой цены в соседних странах наблюдается переток топлива на эти рынки - поставщикам выгоднее реализовать продукцию там", - отмечают в министерстве.

В сообщении уточняется, что в ряде регионов Казахстана сложился дефицит сжиженного нефтяного газа, поэтому "в целях обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок страны" его оптовая стоимость была увеличена с 11033 тенге (32 доллара) за тонну до 23106 тенге (67 долларов) за тонну.