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Казахстан аккредитует дипломатов движения "Талибан"

Казахстан аккредитует дипломатов движения "Талибан" Казахстан предоставит аккредитацию представителям движения "Талибан".
В регионе
17 апреля 2023 г. 17:02
Казахстан аккредитует дипломатов движения Талибан

Казахстан предоставит аккредитацию представителям движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов принято положительное решение. Хочу прояснить ситуацию: с падением предыдущего режима в августе 2021 года в Афганистане образовался вакуум власти... История знает много примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей", - объяснил он.

Он напомнил об обещании президента РК Касым-Жомарта Токаева "не оставить Афганистан один на один с текущими трудностями", которое прозвучало в сентябре 2022 года сразу после прихода талибов к власти.

"Президент акцентирует внимание на гуманитарной составляющей нашего сотрудничества. К примеру, 90% муки, потребляемой в Афганистане, казахстанского происхождения. Мы выступаем за единый процветающий Афганистан. Страна проходит очередной сложный этап своей истории. Прибытие новой администрации Афганистана не означает признания, это остается прерогативой ООН", - отметил представитель МИД.

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