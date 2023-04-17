Казахстан аккредитует дипломатов движения "Талибан"

Казахстан предоставит аккредитацию представителям движения "Талибан".

Казахстан предоставит аккредитацию представителям движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов принято положительное решение. Хочу прояснить ситуацию: с падением предыдущего режима в августе 2021 года в Афганистане образовался вакуум власти... История знает много примеров смены власти в ряде государств, что влечет за собой вопрос легитимности новых властей", - объяснил он.

Он напомнил об обещании президента РК Касым-Жомарта Токаева "не оставить Афганистан один на один с текущими трудностями", которое прозвучало в сентябре 2022 года сразу после прихода талибов к власти.

"Президент акцентирует внимание на гуманитарной составляющей нашего сотрудничества. К примеру, 90% муки, потребляемой в Афганистане, казахстанского происхождения. Мы выступаем за единый процветающий Афганистан. Страна проходит очередной сложный этап своей истории. Прибытие новой администрации Афганистана не означает признания, это остается прерогативой ООН", - отметил представитель МИД.