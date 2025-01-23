Кая Каллас завтра прибудет в Турцию с официальным визитом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Турцию с официальным визитом в пятницу, 24 января.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Турцию с официальным визитом в пятницу, 24 января.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Она назвала Турцию стратегическим партнером и важным игроком, особенно в региональных вопросах, напомнив, что страна является кандидатом в ЕС.

"Самое время посетить Турцию. Мы можем обсудить сотрудничество по различным вопросам, таким как региональная безопасность, а также в сфере безопасности", - заявила она в интервью агентству.