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Кая Каллас завтра прибудет в Турцию с официальным визитом

Кая Каллас завтра прибудет в Турцию с официальным визитом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Турцию с официальным визитом в пятницу, 24 января.
В регионе
23 января 2025 г. 12:36
Кая Каллас завтра прибудет в Турцию с официальным визитом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Турцию с официальным визитом в пятницу, 24 января.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Она назвала Турцию стратегическим партнером и важным игроком, особенно в региональных вопросах, напомнив, что страна является кандидатом в ЕС.

"Самое время посетить Турцию. Мы можем обсудить сотрудничество по различным вопросам, таким как региональная безопасность, а также в сфере безопасности", - заявила она в интервью агентству.

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Версия на английском языке Kaja Kallas to visit Türkiye on Jan. 24
Версия на азербайджанском языке Kaya Kallas sabah Türkiyəyə səfər edəcək

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