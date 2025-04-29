Кавелашвили: Надеюсь Азербайджан и Армения в ближайшее время подпишут мирное соглашение

Грузия твердо привержена процессу построения мира на Южном Кавказе, и готова углублять региональное сотрудничество по всем направлениям.

Грузия твердо привержена процессу построения мира на Южном Кавказе, и готова углублять региональное сотрудничество по всем направлениям.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместном с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном брифинге в Ереване.

Он выразил надежду на то, что Армения и Азербайджан в ближайшем будущем подпишут мирное соглашение.

"В условиях быстро меняющейся геополитической обстановки установление стабильности и мира в регионе становится все более важным. Грузия однозначно приветствует заявление Армении и Азербайджана о завершении переговоров об условиях мирного соглашения 13 марта 2025 года. Мы считаем, что это начало важного процесса, требующего дальнейших совместных усилий по созданию мирного, безопасного, стабильного и развитого региона Южного Кавказа. Надеемся, что в ближайшем будущем Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, которое выведет динамику позитивного развития Южного Кавказа и привлекательность региона на качественно новый уровень", - отметил он.