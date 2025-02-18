О нас

Кавелашвили: Надеемся, что несправедливое отношение США к Грузии изменится

Кавелашвили: Надеемся, что несправедливое отношение США к Грузии изменится Грузия надеется на изменение отношения США после прихода к власти Дональда Трампа.
В регионе
18 февраля 2025 г. 11:07
Кавелашвили: Надеемся, что несправедливое отношение США к Грузии изменится

Грузия надеется на изменение отношения США после прихода к власти Дональда Трампа.

Как передает грузинское Report, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью французскому радио Courtoisie.

По его словам, Грузия также надеется, что политика новой администрации повлияет на отношения Евросоюза.

"Смешно, что некоторые либеральные лидеры сейчас приспосабливаются к позиции Трампа... Мы маленькая страна, и позвольте напомнить, что это давление на Грузию началось после начала войны в Украине. Наша позиция ясна: эта война в Украине должна прекратиться. Мы об этом говорили с самого начала. Сегодня Трамп говорит то же самое, но мы не являемся последователями его позиции - мы заявляем об этом с самого первого дня войны", - заявил Кавелашвили.

По его словам, давление на Грузию оказывалось с первого дня войны.

"Нас призвали присоединиться к санкциям, отправить добровольцев, хотя мы не являемся членами НАТО или Европейского союза. 20% нашей территории оккупировано. Нас оставили одних перед лицом ядерной мощи, обещая обеспечить оружием... Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Правительству того времени пришлось уступить этому давлению. Возникает вопрос: должна ли была Грузия участвовать в этой войне? Мы особенно чувствовали поддержку народа, который защищал нас на пути мира. Однажды история признает, что мы спасли страну. Мы должны говорить правду нашим гражданам", - заявил Кавелашвили.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kavelaşvili: Ümid edirik ki, ABŞ administrasiyasının Gürcüstana qarşı ədalətsiz mövqeyi dəyişəcək

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
12 февраля 2025 г. 10:19
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi