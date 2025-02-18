Кавелашвили: Надеемся, что несправедливое отношение США к Грузии изменится

Грузия надеется на изменение отношения США после прихода к власти Дональда Трампа.

Грузия надеется на изменение отношения США после прихода к власти Дональда Трампа.

Как передает грузинское Report, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью французскому радио Courtoisie.

По его словам, Грузия также надеется, что политика новой администрации повлияет на отношения Евросоюза.

"Смешно, что некоторые либеральные лидеры сейчас приспосабливаются к позиции Трампа... Мы маленькая страна, и позвольте напомнить, что это давление на Грузию началось после начала войны в Украине. Наша позиция ясна: эта война в Украине должна прекратиться. Мы об этом говорили с самого начала. Сегодня Трамп говорит то же самое, но мы не являемся последователями его позиции - мы заявляем об этом с самого первого дня войны", - заявил Кавелашвили.

По его словам, давление на Грузию оказывалось с первого дня войны.

"Нас призвали присоединиться к санкциям, отправить добровольцев, хотя мы не являемся членами НАТО или Европейского союза. 20% нашей территории оккупировано. Нас оставили одних перед лицом ядерной мощи, обещая обеспечить оружием... Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Правительству того времени пришлось уступить этому давлению. Возникает вопрос: должна ли была Грузия участвовать в этой войне? Мы особенно чувствовали поддержку народа, который защищал нас на пути мира. Однажды история признает, что мы спасли страну. Мы должны говорить правду нашим гражданам", - заявил Кавелашвили.