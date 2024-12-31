О нас

Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси

Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси Президент Грузии Михаил Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси на площади Орбелиани, в котором работала ранее его предшественница Саломе Зурабишвили.
В регионе
31 декабря 2024 г. 21:57
Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси

Президент Грузии Михаил Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси на площади Орбелиани, в котором работала ранее его предшественница Саломе Зурабишвили.

Как передает Report, кадры из дворца показал телеканал "Имеди".

Кавелашвили готовится записать новогоднее обращение к гражданам. Он также дал большое интервью телеканалу, которое покажут за несколько часов до Нового года.

Зурабишвили, срок полномочий которой истек 29 декабря, не раз заявляла, что она является легитимным президентом и несмотря на истечение срока правления, она продолжит оставаться президентом.

Многие в Грузии считали, а некоторые оппозиционные политики призывали Зурабишвили не покидать дворец. Однако, в день инаугурации Кавелашвили она заявила, что покинет резиденцию на Орбелиани.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kavelaşvili Tbilisidəki prezident sarayında işə başlayıb

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi