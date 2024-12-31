Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси

Президент Грузии Михаил Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси на площади Орбелиани, в котором работала ранее его предшественница Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси на площади Орбелиани, в котором работала ранее его предшественница Саломе Зурабишвили.

Как передает Report , кадры из дворца показал телеканал "Имеди".

Кавелашвили готовится записать новогоднее обращение к гражданам. Он также дал большое интервью телеканалу, которое покажут за несколько часов до Нового года.

Зурабишвили, срок полномочий которой истек 29 декабря, не раз заявляла, что она является легитимным президентом и несмотря на истечение срока правления, она продолжит оставаться президентом.

Многие в Грузии считали, а некоторые оппозиционные политики призывали Зурабишвили не покидать дворец. Однако, в день инаугурации Кавелашвили она заявила, что покинет резиденцию на Орбелиани.