Кавелашвили: Грузия сейчас проходит важный этап становления государственности

Грузия и грузинский народ сейчас проходят важный этап становления государственности. Грузинский народ сделал свой выбор на прошедших парламентских выборах, избрав путь мира и развития, в последние годы республика стала мишенью несправедливых нападок со ст

Грузия и грузинский народ сейчас проходят важный этап становления государственности. Грузинский народ сделал свой выбор на прошедших парламентских выборах, избрав путь мира и развития, в последние годы республика стала мишенью несправедливых нападок со стороны европейских партнеров.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, открывая весеннюю сессию парламента XI созыва.

"Все мы должны хорошо понимать, что мирная политика, экономическое развитие являются важными факторами, которые сближают нас с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Это тот путь, у которого нет альтернативы", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Грузия должна максимально усилить стратегическую и географическую роль страны.

Президент приветствовал приход к власти новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, после чего, по его мнению, в мире началось изменение "псевдолиберального порядка".

"Процессы в США и отклик на них в мире еще раз убедили наше общество, насколько правильную политику проводит Грузия, направленную на мир, национальные интересы, защиту традиционных и консервативных ценностей, усиление роли христианства", - сказал Кавелашвили.