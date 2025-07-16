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Кавелашвили: Мы ценим неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии

Кавелашвили: Мы ценим неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии Стратегическое партнерство между Грузией и Турцией продолжает укрепляться.
В регионе
16 июля 2025 г. 20:44
Кавелашвили: Мы ценим неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии

Стратегическое партнерство между Грузией и Турцией продолжает укрепляться.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом.

На встрече состоялся обмен мнениями о стратегическом партнерстве, экономическом сотрудничестве и региональных проектах между двумя странами.

Кавелашвили отметил, что Грузия ценит неизменную поддержку Турцией ее суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что Грузия придает большое значение стратегическому партнерству между двумя странами, которое основано на доверии, взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга.

"Существующие проекты регионального и стратегического значения являются ярким примером эффективного стратегического сотрудничества, устойчивого развития и надежного партнёрства между нашими странами. Надеюсь, что совместными усилиями мы выведем экономические отношения на ещё более высокий уровень", - заявил президент Грузии.

На встрече также была подчеркнута приверженность Грузии содействию миру, стабильности и доверию в регионе Южного Кавказа посредством диалога, дипломатии и сотрудничества.

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Версия на английском языке Mikheil Kavelashvili: Georgia highly appreciates Türkiye's support
Версия на азербайджанском языке Mixail Kavelaşvili: Gürcüstan ərazi bütövlüyünə Türkiyənin verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirir

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