Кавелашвили: Грузии нет смысла вступать в ЕС, отказываясь от своих ценностей

Отказавшейся от своих ценностей и традиций Грузии нет смысла вступать в какие-либо организации.

Отказавшейся от своих ценностей и традиций Грузии нет смысла вступать в какие-либо организации.

Как передает Report , об этом заявил избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Имеди".

"Если у нас не будет наших ценностей и характера, культуры, языка, веры, защиты родины - какой смысл будет иметь вступление в какую-либо организацию?" - сказал он.

Политик отметил, что Грузия хочет вступить в Евросоюз "такими, какие мы есть".

"Мы не отказываемся от интеграции. Власти Грузии открыты к дискуссии по любым вопросам, но со стороны Запада нет ответного желания вести дискуссию, есть лишь критика", - констатировал Кавелашвили.