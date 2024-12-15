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Кавелашвили: Грузии нет смысла вступать в ЕС, отказываясь от своих ценностей

Кавелашвили: Грузии нет смысла вступать в ЕС, отказываясь от своих ценностей Отказавшейся от своих ценностей и традиций Грузии нет смысла вступать в какие-либо организации.
В регионе
15 декабря 2024 г. 21:36
Кавелашвили: Грузии нет смысла вступать в ЕС, отказываясь от своих ценностей

Отказавшейся от своих ценностей и традиций Грузии нет смысла вступать в какие-либо организации.

Как передает Report, об этом заявил избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Имеди".

"Если у нас не будет наших ценностей и характера, культуры, языка, веры, защиты родины - какой смысл будет иметь вступление в какую-либо организацию?" - сказал он.

Политик отметил, что Грузия хочет вступить в Евросоюз "такими, какие мы есть".

"Мы не отказываемся от интеграции. Власти Грузии открыты к дискуссии по любым вопросам, но со стороны Запада нет ответного желания вести дискуссию, есть лишь критика", - констатировал Кавелашвили.

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Версия на азербайджанском языке Mixeil Kavelaşvili: Gürcüstanın öz dəyərlərindən imtina edərək Aİ-yə daxil olmasının mənası yoxdur

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