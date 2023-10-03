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Катрин Колонна: Париж дал согласие на заключение военного договора с Арменией

Катрин Колонна: Париж дал согласие на заключение военного договора с Арменией "Париж дал согласие на заключение в будущем договора с Ереваном, который позволит предоставить Армении военную технику2.
В регионе
3 октября 2023 г. 22:26
Катрин Колонна: Париж дал согласие на заключение военного договора с Арменией

"Париж дал согласие на заключение в будущем договора с Ереваном, который позволит предоставить Армении военную технику".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Франция дала свое согласие на подписание в будущем соглашения, которое даст возможность предоставить военную технику Армении, чтобы она могла обеспечивать свою безопасность. Более подробно об этом я говорить пока не могу", - отметила Колонна.

Глава МИД Франции также сообщила, что официально обратилась к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением расширить гражданскую миссию ЕС в Армении и укрепить ее мандат. Она предложила включить Армению в "Европейский фонд мира", к которому присоединяется Молдова.

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