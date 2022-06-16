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Катерина Ющенко: Если Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше

Катерина Ющенко: Если Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше Если президент РФ Владимир Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше.
В регионе
16 июня 2022 г. 14:09
Катерина Ющенко: Если Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше

Если президент РФ Владимир Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше.

Как сообщает Report, об этом заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко - Катерина Ющенко, выступая в ходе IX Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что Украина выиграет войну, однако нужно достичь устойчивого мира. По ее словам, с Россией можно договориться о режиме прекращения огня, однако прийти к миру будет сложно.

Супруга экс-президента Украины отметила, что в течении многих лет Европа не прислушивалась к Украине, Польше и другим странам, и теперь Украина платит за годы сотрудничества Европы с Россией.

Она также призвала исключить Россию из всех международных организаций.

"Уже 112 дней, как началась война в Украине. Для Украины это безжалостная война. Миллионы людей были вынуждены бежать из страны, чтобы спастись. Россия должна понести ответственность за содеянное", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Katerina Yuşşenko: “Putin Ukraynada qələbə çalsa bununla kifayətlənməyəcək”

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