Катерина Ющенко: Если Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше

Катерина Ющенко: Если Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше

Если президент РФ Владимир Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше.

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Если президент РФ Владимир Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше. Как сообщает Report, об этом заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко - Катерина Ющенко, выступая в ходе IX Глобального Бакинского форума. Она отметила, что Украина выиграет войну, однако нужно достичь устойчивого мира. По ее словам, с Россией можно договориться о режиме прекращения огня, однако прийти к миру будет сложно. Супруга экс-президента Украины отметила, что в течении многих лет Европа не прислушивалась к Украине, Польше и другим странам, и теперь Украина платит за годы сотрудничества Европы с Россией. Она также призвала исключить Россию из всех международных организаций. "Уже 112 дней, как началась война в Украине. Для Украины это безжалостная война. Миллионы людей были вынуждены бежать из страны, чтобы спастись. Россия должна понести ответственность за содеянное", - сказала она. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook