Катерина Ющенко: Если Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше

Если президент РФ Владимир Путин выиграет войну в Украине, то не остановится на этом и пойдет дальше.
Как сообщает Report, об этом заявила супруга экс-президента Украины Виктора Ющенко - Катерина Ющенко, выступая в ходе IX Глобального Бакинского форума.
Она отметила, что Украина выиграет войну, однако нужно достичь устойчивого мира. По ее словам, с Россией можно договориться о режиме прекращения огня, однако прийти к миру будет сложно.
Супруга экс-президента Украины отметила, что в течении многих лет Европа не прислушивалась к Украине, Польше и другим странам, и теперь Украина платит за годы сотрудничества Европы с Россией.
Она также призвала исключить Россию из всех международных организаций.
"Уже 112 дней, как началась война в Украине. Для Украины это безжалостная война. Миллионы людей были вынуждены бежать из страны, чтобы спастись. Россия должна понести ответственность за содеянное", - сказала она.