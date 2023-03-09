Катар передал контейнеры для болельщиков с ЧМ для пострадавших от землетрясения в Турции

Катар передал Турции контейнеры, в которых размещались футбольные болельщики во время чемпионата мира по футболу.

Катар передал Турции контейнеры, в которых размещались футбольные болельщики во время чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

По данным телеканала, контейнеры оборудованы кроватями, душевыми и туалетами. В провинцию Хатай будет передано 5 тыс. контейнеров. Всего Турция получит 10 тыс. контейнеров.

"Контейнеры, в которых размещались футбольные болельщики и персонал во время чемпионата мира по футболу, были отправлены Катаром в Турцию и переданы пострадавшим от землетрясения", - говорится в публикации.