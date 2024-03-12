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Катар интенсифицирует переговоры о перемирии в секторе Газа

Катар интенсифицирует переговоры о перемирии в секторе Газа Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани во вторник заявил, что проводимые с его участием переговоры о перемирии в секторе Газа активизировались с наступлением Рамазана.
В регионе
12 марта 2024 г. 16:27
Катар интенсифицирует переговоры о перемирии в секторе Газа

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани во вторник заявил, что проводимые с его участием переговоры о перемирии в секторе Газа активизировались с наступлением Рамазана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают арабские СМИ.

"Попытки переговоров продолжаются, и сейчас в Рамазан они интенсифицировались", - сказал катарский министр.

Он также отметил важность "открытия без каких-либо ограничений сухопутных коридоров для гумпомощи сектору Газа".

"Морской коридор не может заменить сухопутные коридоры", - сказал глава МИД Катара, комментируя сообщения о том, что первое судно с гумпомощью отправилось утром во вторник из порта Кипра в сектор Газа.

Ранее ХАМАС не согласился с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже в феврале, поскольку оно не отвечает видению группировки завершения войны и позволяет Израилю продолжать боевые действия. В частности, они отмечали, что в соглашении нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит военные действия после него. В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.

3 марта переговоры о перемирии в Газе с участием Египта, Катара и США продолжились в Каире, но сообщений о каких-либо результатах не поступало. Израиль не направил делегацию в египетскую столицу. Израильские власти заявили, что не примут участие в переговорах, так как ХАМАС не предоставил четкой информации о заложниках.

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