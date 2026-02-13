Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Касымалиев: Ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан открывает новые возможности для Таджикистана

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 13:39
    Касымалиев: Ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан открывает новые возможности для Таджикистана

    Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан существенно повысит транзитный потенциал Кыргызстана и откроет новые возможности для Таджикистана.

    Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, об этом заявил премьер страны Адылбек Касымалиев на первом заседании кыргызско-таджикского межправительственного совета в Бишкеке.

    На заседании также участвовал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

    Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, включая поставки мясомолочной продукции, швейно-текстильных изделий, угля, стекольной продукции и сахара. Для увеличения товарооборота предложено разработать "дорожную карту" с конкретными мерами и ответственными исполнителями, а также рассмотреть открытие торговых домов Кыргызстана в Таджикистане и Таджикистана в Кыргызстане.

    "Кыргызстан готов выступить в качестве "торговых ворот" для таджикских товаров к рынкам ЕАЭС, а также Европейского союза за счет системы ВСП+. Как известно, Кыргызстан реализует крупный инфраструктурный проект стратегического значения - строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, который существенно повысит транзитный потенциал нашей страны и укрепит ее роль как важного логистического узла на евразийском пространстве. Данный транспортный коридор открывает новые возможности и для Таджикистана", - сказал Адылбек Касымалиев.

    По итогам заседания подписаны протокол первого заседания межправительственного совета и меморандум о взаимопонимании между Центром по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз экспорт" и Торгово-промышленной палатой Таджикистана.

    Таджикистан Кыргызстан Китай - Кыргызстан - Узбекистан железная дорога Адылбек Касымалиев Кохир Расулзода
    Лента новостей