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Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах возглавить ООН

Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах возглавить ООН Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев опроверг слухи, запущенные в социальных сетях о том, что он планирует возглавить ООН в 2026 году.
В регионе
3 января 2025 г. 09:00
Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах возглавить ООН

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев опроверг слухи, запущенные в социальных сетях о том, что он планирует возглавить ООН в 2026 году.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом он сообщил в интервью газете "Ана тілі".

"Мне пришлось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря ООН и генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", - подчеркнул Токаев.

По его словам, в условиях беспрецедентной геополитической напряженности Казахстан держит курс на обеспечение безопасности и устойчивое экономическое развитие страны.

Токаев также заметил, что на Западе, да и во всем мире, Казахстан называют средней державой.

"Этот статус, конечно, ко многому обязывает, прежде всего к ответственному поведению на международной арене, конструктивному подходу к острейшим проблемам современности. Исходя из этого, Казахстан выступает последовательным сторонником ООН как "общего дома всего человечества", безальтернативной и универсальной организации", - заявил казахстанский лидер.

Он подметил, что его главная цель - укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства.

"С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу", - резюмировал Токаев.

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Версия на английском языке Tokayev denies rumors of plans to head UN

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