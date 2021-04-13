Кассационный суд Армении арестовал племянника Саргсяна

Сотрудники Службы национальной безопасности задержали его друга, у которого изъяли чемодан с наркотиками и пистолетами

Кассационный суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и принял решение арестовать племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна, который обвиняется в хранении оружия и наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник написал на своей странице в Facebook советник генпрокурора Гор Абрамян.

"Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу Генпрокуратуры, отменил решение апелляционного суда и принял решение заключить под арест Нарека Саргсяна", - отметил он.

Нарек Саргсян был объявлен в розыск 5 июля 2018 года по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые нашли у него дома во время обыска, а также в присвоении чужого имущества. Сотрудники Службы национальной безопасности задержали его друга, у которого изъяли чемодан с наркотиками и пистолетами. Саргсян был экстрадирован из Чехии в Армению 21 декабря 2019 года, а 24 декабря суд общей юрисдикции постановил арестовать его.

В конце ноября 2020 года апелляционный суд республики удовлетворил ходатайство адвокатов и освободил Саргсяна, назначив залог в 50 тыс. долларов США.