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    Каспийскую флотилию России переведут из Астрахани в Дагестан

    Сергей Шойгу: Число военнослужащих во флотилии возрастет

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, количество военнослужащих возрастет кратно. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

    "Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - отметил С.Шойгу.

    По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийской регионе.

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