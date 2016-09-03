Ислам Каримов похоронен в Самарканде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов похоронен в Самарканде. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Узбекистана, после завершения церемонии прощания на площади Регистан в центре Самарканда тело президента Ислама Каримова, по мусульманскому обряду завернутое в 21-метровый саван, на руках отнесли к месту захоронения.

И.Каримов был предан земле на историческом кладбище Шахи-Зинда рядом со своими родителями. Его могила находится около мечети XIX века Хазрет-Хизр.

В последний путь И.Каримова провожали несколько тысяч человек - горожане, политики и иностранные делегации.

В Узбекистане объявлен трехдневный траур.

***13:02

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Самарканде проходит траурная церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Как сообщает Report, церемония проходит в самаркандской резиденции главы государства.

В зале собрались руководители государства, делегации зарубежных стран, представители общественности республики, СМИ. Траурную церемонию открыл председатель госкомиссии по организации похорон, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Похороны проводятся в соответствии с мусульманскими обычаями.

После завершения церемонии И. Каримова похоронят на историческом кладбище Шахи-Зинда, рядом с родителями. Для президента Узбекистана сделали исключение - последние 20 лет на Шахи-Зинда никого не хоронили.

Шахи Зинда - памятник средневековой архитектуры в Самарканде (Узбекистан), ансамбль мавзолеев самаркандской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV-XV веков. В 2001 году ансамбль мавзолеев Шахи Зинда вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ансамбль Шахи Зинда формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений IX-XIV и XIX веков.

Отметим, что И. Каримов скончался на 79-ом году жизни. Сегодня он будет похоронен в Самарканде. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова.

Фото: РБК