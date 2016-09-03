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    Ислам Каримов похоронен в Самарканде - ОБНОВЛЕНО

    Президент Узбекистана был предан земле на историческом кладбище Шахи-Зинда рядом со своими родителями

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/  Президент Узбекистана Ислам Каримов похоронен в Самарканде. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Узбекистана, после завершения церемонии прощания на площади Регистан в центре Самарканда тело президента Ислама Каримова, по мусульманскому обряду завернутое в 21-метровый саван, на руках отнесли к месту захоронения.

    И.Каримов  был предан земле  на  историческом кладбище Шахи-Зинда рядом со своими родителями. Его могила находится около мечети XIX века Хазрет-Хизр.

    В последний путь И.Каримова провожали несколько тысяч человек - горожане, политики и иностранные делегации.

    В Узбекистане объявлен трехдневный траур.

    ***13:02

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Самарканде проходит траурная церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Как сообщает Report, церемония проходит в самаркандской резиденции главы государства. 

    В зале собрались руководители государства, делегации зарубежных стран, представители общественности республики, СМИ. Траурную церемонию открыл председатель госкомиссии по организации похорон, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Похороны проводятся в соответствии с мусульманскими обычаями.

    После завершения церемонии И. Каримова похоронят на историческом кладбище Шахи-Зинда, рядом с родителями. Для президента Узбекистана сделали исключение - последние 20 лет на Шахи-Зинда никого не хоронили.

    Шахи Зинда - памятник средневековой архитектуры в Самарканде (Узбекистан), ансамбль мавзолеев самаркандской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшиеся друг к другу в течение XIV-XV веков. В 2001 году ансамбль мавзолеев Шахи Зинда вместе с другими древними постройками Самарканда включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Ансамбль Шахи Зинда формировался на протяжении 9 веков и включает более двадцати сооружений IX-XIV и XIX веков. 

    Отметим, что И. Каримов скончался на 79-ом году жизни. Сегодня он будет похоронен в Самарканде. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова.

    Фото: РБК

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