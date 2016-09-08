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    Карим Масимов назначен главой Комитета национальной безопасности Казахстана

    Соответствующий указ опубликован на сайте президента Казахстана

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Карим Масимов назначен председателем Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

    Соответствующий указ опубликован на сайте президента Казахстана.

    Временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Бакытжан Сагинтаев.

    Масимов впервые возглавил Кабмин в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года. С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя администрации президента Казахстана. Второго апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство Казахстана.

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