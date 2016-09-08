Карим Масимов назначен главой Комитета национальной безопасности Казахстана

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Карим Масимов назначен председателем Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Казахстана.

Временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Бакытжан Сагинтаев.

Масимов впервые возглавил Кабмин в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года. С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя администрации президента Казахстана. Второго апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство Казахстана.