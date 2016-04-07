​Карасин: Спецслужбы стран СНГ должны объединить усилия в борьбе с террором

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Увеличение уровня террористических угроз, исходящих, в том числе, с территории Афганистана, обуславливает принятие дополнительных антитеррористических мер, прежде всего в рамках существующих международных и региональных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете "Казахстанская правда".

"Для эффективного ответа терроризму необходимо наращивать взаимодействие наших стран как на политическом уровне, так и по линии профильных ведомств и специальных служб с акцентом на обмен соответствующей информацией", - заявил замглавы внешнеполитического ведомства России.

По его словам, дополнительные меры антитеррористической направленности должны быть приняты, прежде всего, в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Г.Карасин подчеркнул, что в Афганистане наблюдается существенное обострение обстановки.

Заместитель главы МИД РФ указал, что в Афганистане на сегодняшний день насчитывается около 6 тыс. членов ИГ. Среди которых, по его словам, есть выходцы из Кыргыхстана, Таджикистана, Узбекистана и северокавказских республик России.