Карасин: Конвенция по Каспию учитывает принципы развития странами военно-морских сил

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, которая, как ожидается, будет принята лидерами "прикаспийской пятерки" на саммите в Актау, четко фиксирует принципы развития странами военно-морских сил, причем интересы России также будут учтены".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Карасин в интервью газете "Коммерсант" отметил, что он не согласен с утверждением, что только Россия активно разворачивает свои военные силы на Каспии.

"Не соглашусь, что Россия проявляет здесь большую активность по сравнению с другими странами. Все наши партнеры по Каспию энергично развивают свои военно-морские силы. И в конвенции мы условились четко зафиксировать общие принципы в этом вопросе", - отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, интересы России учитываются в полном объеме. "Предусмотренный режим гарантирует свободу развития ВМС, плавания и действий российских военных кораблей в общем водном пространстве. Устанавливаются правила безопасного поведения кораблей в прибрежной зоне и в районах интенсивной хозяйственной деятельности", - сказал он.

"Исключительная прерогатива прикаспийских государств в обеспечении безопасности в Каспийском бассейне дополнительно закрепляется протоколами к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспии 2010 года, которые также будут подписаны на саммите в Актау: о совместной борьбе с терроризмом и организованной преступностью, а также о плотном взаимодействии береговых охран пяти стран", - сказал Карасин.