Карасин: Эмоции не должны мешать нормализации отношений с Грузией

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Замглавы МИД РФ Григорий Карасин считает необходимым не позволять эмоциям и определенным силам помешать нормализации отношений между двумя странами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее в Тбилиси заявили об установке 10 июля на грузино-югоосетинской границе баннеров, обвинив российских пограничников в якобы переносе линии границы в районе нефтепровода Баку-Супса вглубь грузинской территории. Как передает в среду агентство Sputnik, во вторник местные жители собрались у расположенного неподалеку села Хурвалети Горийского района и повалили один из опознавательных знаков.

Обстановка на границе Южной Осетии и Грузии стала главной темой обсуждения в ходе очередного раунда переговоров Карасина со спецпредставителем премьера Грузии по налаживанию отношений с Россией Зурабом Абашидзе в Праге в среду.

"Политические и эмоциональные интриги, время от времени напоминающие о себе, не должны помешать развитию отношений… Мы должны сделать все для того, чтобы эмоциональный взрыв такого типа не помешал процессу нормализации грузино-российских отношений", — заявил Карасин грузинским журналистам в Праге.

Как подчеркнул российский дипломат, граница не менялась, а провокации устраивают силы, которые хотят напряженности в отношениях между Грузией и Россией.