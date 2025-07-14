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Карапетян заявил о намерении создать политическую силу

Карапетян заявил о намерении создать политическую силу Арестованный в Армении бизнесмен Самвел Карапетян заявил о намерении создать "политическую силу".
В регионе
14 июля 2025 г. 10:05
Карапетян заявил о намерении создать политическую силу

Арестованный в Армении бизнесмен Самвел Карапетян заявил о намерении создать "политическую силу".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы предпринимателя.

"Мы создаем принципиально новую политическую силу", - приводят СМИ его слова.

Напомним, что владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Самвелу Карапетяну.

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Версия на английском языке Arrested mogul Karapetyan says is creating political party
Версия на азербайджанском языке Karapetyan “siyasi qüvvə” yaratmaq niyyətində olduğunu bəyan edib

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