​Карантин в Украине могут смягчить с 11 мая

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет смягчить ограничительные меры с 11 мая.

Как передает Repor, об этом сообщает "Интерфакс".

"С 11 мая мы будем делать смягчения, потому, что на сегодня это позволяет ситуация <...> Мы уверены, в будущем наши действия не ухудшат ситуацию", — сказал глава минздрава.

В настоящее время на Украине зафиксирован 10 861 случай заражения коронавирусом, погибли 272 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.