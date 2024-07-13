Карантин из-за бешенства объявили в районе Западной Грузии

Национальное агентство продовольствия Грузии ввело карантин из-за зафиксированного случая заражения бешенством у женщины в селе Патара Чорджо Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети).

Национальное агентство продовольствия Грузии ввело карантин из-за зафиксированного случая заражения бешенством у женщины в селе Патара Чорджо Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

В семье 45-летней умершей от бешенства было четыре охотничьих собаки и семь кошек, привитых в 2023-2024 годах. Однако в феврале этого года семья привезла еще одного щенка из Кутаиси, который умер в том же месяце по неизвестной причине.

"Женщина не обращалась за лечением от бешенства. Развитие клинической картины бешенства началось 6 июля с типичных для этого заболевания клинических признаков. Случай был зарегистрирован 11 июля и в тот же день завершился летальным исходом. Подобный факт зафиксирован в этом году впервые с ноября 2022 года", - говорится в сообщении Минздрава.

По рекомендации ведомства, в селе установлены карантинные ограничения, т. е. запрет выводить животных на улицу и в другие места. Карантинные ограничения будут действовать в течение 30 дней после выявления последнего случая бешенства.