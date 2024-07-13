О нас

Карантин из-за бешенства объявили в районе Западной Грузии

Карантин из-за бешенства объявили в районе Западной Грузии Национальное агентство продовольствия Грузии ввело карантин из-за зафиксированного случая заражения бешенством у женщины в селе Патара Чорджо Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети).
В регионе
13 июля 2024 г. 13:35
Карантин из-за бешенства объявили в районе Западной Грузии

Национальное агентство продовольствия Грузии ввело карантин из-за зафиксированного случая заражения бешенством у женщины в селе Патара Чорджо Амбролаурского района (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

В семье 45-летней умершей от бешенства было четыре охотничьих собаки и семь кошек, привитых в 2023-2024 годах. Однако в феврале этого года семья привезла еще одного щенка из Кутаиси, который умер в том же месяце по неизвестной причине.

"Женщина не обращалась за лечением от бешенства. Развитие клинической картины бешенства началось 6 июля с типичных для этого заболевания клинических признаков. Случай был зарегистрирован 11 июля и в тот же день завершился летальным исходом. Подобный факт зафиксирован в этом году впервые с ноября 2022 года", - говорится в сообщении Минздрава.

По рекомендации ведомства, в селе установлены карантинные ограничения, т. е. запрет выводить животных на улицу и в другие места. Карантинные ограничения будут действовать в течение 30 дней после выявления последнего случая бешенства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
8 июля 2024 г. 12:44
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
10 июля 2024 г. 12:44
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi