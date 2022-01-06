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Карантин для заболевших COVID-19 в Турции сократили до семи дней

Карантин для заболевших COVID-19 в Турции сократили до семи дней Власти Турции приняли решение сократить число дней карантина в случае заражения коронавирусом до семи дней.
В регионе
6 января 2022 г. 06:30
Карантин для заболевших COVID-19 в Турции сократили до семи дней

Власти Турции приняли решение сократить число дней карантина в случае заражения коронавирусом до семи дней.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам заседания научного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Период карантина для заразившихся коронавирусом будет длиться семь дней. Если на пятый день ПЦР-тест покажет отрицательный результат, то карантин сразу завершается", - говорится в заявлении главы Минздрава. Ранее карантин для заразившихся коронавирусом длился 14 дней.

Коджа также заявил, что несмотря на распространение штамма "омикрон" в республике и продолжающийся рост суточного прироста больных коронавирусом, "очное обучение будет продолжено в школах". "Наши школы не будут закрыты до тех пор, пока не будут закрыты все наши учреждения", - пояснил министр.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə koronavirusa yoluxanlar üçün karantin müddəti aşağı salınıb

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