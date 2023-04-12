Кандидаты в президенты Турции проведут закрытую встречу в Анкаре

Единый кандидат от турецкой оппозиции на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу намерен провести встречу с другим кандидатом в президенты Синаном Оганом. Встреча пройдет в закрытом для СМИ режиме. Тема предстоящих переговоров также не известна.
Как передает Report, об этом пишет газета Cumhuriyet.
"Кемаль Кылычдароглу встретится сегодня с Синаном Оганом в штаб-квартире Народно-республиканской партии (CHP) в Анкаре", - отмечает турецкое издание.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу.