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Кандидатуру премьера Грузии будет выдвигать Иванишвили

Кандидатуру премьера Грузии будет выдвигать Иванишвили Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, согласно обновленному уставу партии, получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны.
В регионе
9 января 2024 г. 13:06
Кандидатуру премьера Грузии будет выдвигать Иванишвили

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, согласно обновленному уставу партии, получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом cообщают грузинские СМИ.

Согласно новому уставу, политический совет "утверждает кандидатуру премьер-министра Грузии по выдвижению почетного председателя партии". Кроме того, по решению почетного председателя партии или политического совета может быть созван внеочередной съезд партии.

В документе также указывается, что политсовет состоит из почетного председателя партии и 15 членов, избираемых съездом партии.

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Версия на английском языке Ivanishvili to nominate Georgian PM
Версия на азербайджанском языке İvanişvili Gürcüstanın baş naziri vəzifəsinə namizədi irəli sürəcək

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