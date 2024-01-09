Кандидатуру премьера Грузии будет выдвигать Иванишвили

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, согласно обновленному уставу партии, получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны.

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, согласно обновленному уставу партии, получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом cообщают грузинские СМИ.

Согласно новому уставу, политический совет "утверждает кандидатуру премьер-министра Грузии по выдвижению почетного председателя партии". Кроме того, по решению почетного председателя партии или политического совета может быть созван внеочередной съезд партии.

В документе также указывается, что политсовет состоит из почетного председателя партии и 15 членов, избираемых съездом партии.