Кандидатура правозащитницы из Южного Азербайджана выдвинута на Нобелевскую премию мира

Кандидатура заместителя председателя Союза защиты прав человека из города Занджан Южного Азербайджана, находящейся под арестом Наргиз Мухаммеди выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Кандидатура заместителя председателя Союза защиты прав человека из города Занджан Южного Азербайджана, находящейся под арестом Наргиз Мухаммеди выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Report, ее кандидатура вошла в шорт-лист, объявленный директором Института исследований проблем мира в Осло (PRIO) Хенриком Урдалом.

Сообщается, что Х.Урдал назвал кандидатов, занимающих первые позиции в списке, и на первой строчке расположилась Н.Мухаммеди.

В 2022 году Н.Мухаммеди была удостоена в Париже премии организации "Репортеры без границ" в категории "Отвага".