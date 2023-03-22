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Кандидатура Кылыдждароглу от блока Народная коалиция выдвинута на пост президента Турции

Кандидатура Кылыдждароглу от блока Народная коалиция выдвинута на пост президента Турции Объединяющая несколько политических партий Народная коалиция официально подала заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции для регистрации Кемаля Кылыдждароглу в качестве единого кандидата на предстоящих президентских выборах.
В регионе
22 марта 2023 г. 17:28
Кандидатура Кылыдждароглу от блока Народная коалиция выдвинута на пост президента Турции

Объединяющая несколько политических партий Народная коалиция официально подала заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции для регистрации Кемаля Кылыдждароглу в качестве единого кандидата на предстоящих президентских выборах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Отметим, что Республиканская народная партия (CHP), партии IYI, Saadet (SAADET), Demokrat (DP), Демократии и прогресса (DEVA) и Партия будущего (GP) объединились в Народную коалицию. Кемаль Кылыдждароглу является председателем Республиканской народной партии (CHP).

Напомним, что минувшим днем Республиканский союз, объединяющий правящую партию "Справедливости и развития" (AKP) и партию Националистического движения (MHP), подал заявку в Центризбирком для регистрации Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.

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