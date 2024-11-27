О нас

Кандидатом в президенты от правящей партии Грузии стал Михаил Кавелашвили

Кандидатом в президенты от правящей партии Грузии стал Михаил Кавелашвили Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" стал Михаил Кавелашвили.
В регионе
27 ноября 2024 г. 11:11
Кандидатом в президенты от правящей партии Грузии стал Михаил Кавелашвили

Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" стал Михаил Кавелашвили.

Об этом передает грузинское бюро.

Его кандидатуру выдвинул почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии. В 1988-1995 годах он был игроком тбилисского "Динамо" и трижды становился чемпионом Грузии. В разные годы он играл в таких футбольных клубах, как "Манчестер Сити", "Грассхофер", "Цюрих", "Люцерн". Он получил швейцарскую лицензию тренерского образования категории C, а также лицензию УЕФА тренерского образования категории B. В 2009 году он стал основателем и почетным президентом Всемирной ассоциации футболистов (FIFPro) в Грузии.

Отметим, что выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. Дату выборов президента утвердил парламент на вчерашнем пленарном заседании.

Отныне в Грузии глава государства не будет избираться напрямую, то есть путем всеобщих выборов. Парламент будет иметь право избирать президента. В частности, коллегия выборщиков изберет президента Грузии сроком на пять лет без дебатов, путем открытого голосования. Состав избирательной комиссии будет утверждаться Центральной избирательной комиссией. Коллегия будет состоять из 300 членов, в том числе всех 150 членов парламента, 20 членов Верховного совета Автономной Республики Абхазия, 21 члена Верховного Совета Аджарии и представителей самоуправления (109 членов) в соответствии с долей поддержки, полученной сторонами в 2021-2022 годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim partiyası prezidentliyə namizədini açıqlayıb

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi