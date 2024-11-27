Кандидатом в президенты от правящей партии Грузии стал Михаил Кавелашвили

Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" стал Михаил Кавелашвили.

Кандидатом в президенты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" стал Михаил Кавелашвили.

Об этом передает грузинское бюро.

Его кандидатуру выдвинул почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии. В 1988-1995 годах он был игроком тбилисского "Динамо" и трижды становился чемпионом Грузии. В разные годы он играл в таких футбольных клубах, как "Манчестер Сити", "Грассхофер", "Цюрих", "Люцерн". Он получил швейцарскую лицензию тренерского образования категории C, а также лицензию УЕФА тренерского образования категории B. В 2009 году он стал основателем и почетным президентом Всемирной ассоциации футболистов (FIFPro) в Грузии.

Отметим, что выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. Дату выборов президента утвердил парламент на вчерашнем пленарном заседании.

Отныне в Грузии глава государства не будет избираться напрямую, то есть путем всеобщих выборов. Парламент будет иметь право избирать президента. В частности, коллегия выборщиков изберет президента Грузии сроком на пять лет без дебатов, путем открытого голосования. Состав избирательной комиссии будет утверждаться Центральной избирательной комиссией. Коллегия будет состоять из 300 членов, в том числе всех 150 членов парламента, 20 членов Верховного совета Автономной Республики Абхазия, 21 члена Верховного Совета Аджарии и представителей самоуправления (109 членов) в соответствии с долей поддержки, полученной сторонами в 2021-2022 годах.