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Кандидатом в президенты Армении может стать лидер партии "Светлая Армения"

Кандидатом в президенты Армении может стать лидер партии "Светлая Армения" Провластным кандидатом в президенты Армении может стать лидер партии "Светлая Армения", бывший депутат парламента Эдмон Марукян.
В регионе
24 января 2022 г. 10:56
Кандидатом в президенты Армении может стать лидер партии Светлая Армения

Провластным кандидатом в президенты Армении может стать лидер партии "Светлая Армения", бывший депутат парламента Эдмон Марукян.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета "Жоховурд" со ссылкой на источники. Собеседники газеты отмечают, что Марукян уже согласился баллотироваться, однако сам он комментировать эту информацию отказался.

По данным газеты, команда политика не против его выдвижения. Сам он в последнее время сблизился с представителями правительства и даже присутствовал на свадьбе министра обороны Армении Сурена Папикяна. Информацию о своем выдвижении он отказался комментировать, сказав, что пока не дает интервью.

Марукян был депутатом парламента двух созывов, в 2017–2019 годах входил один блок вместе с премьером Николом Пашиняном.

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке вчера, 23 января. Он связал это решение с тем, что не способен влиять на политику страны и вопросы войны и мира.

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Версия на английском языке Bright Armenia Party leader may become presidential candidate

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