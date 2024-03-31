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Кандидат в старосты на востоке Турции объявил себя победителем до окончания выборов

Кандидат в старосты на востоке Турции объявил себя победителем до окончания выборов Кандидат в сельские старосты в провинции Элязыг на востоке Турции Ирфан Гезвур объявил себя победителем до окончания голосования.
В регионе
31 марта 2024 г. 14:18
Кандидат в старосты на востоке Турции объявил себя победителем до окончания выборов

Кандидат в сельские старосты в провинции Элязыг на востоке Турции Ирфан Гезвур объявил себя победителем до окончания голосования.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, Гезвур повторно баллотируется в квартальные старосты в районе Иджадие. В его районе не нашлось других желающих побороться за эту должность.

"Я повторно выдвинул свою кандидатуру на выборах старосты. Мой район оказался единственным в городе, где нет других кандидатов. Я горжусь тем, что являюсь единственным претендентом. Надеюсь, выборы пройдут без происшествий. Голосование началось в 07:00 по местному времени и закончится в 16:00 (17:00 по бакинскому времени). Но, поскольку у меня нет соперников, я объявил о своей победе уже сейчас. Официально заявлю об этом после подсчета голосов", - сказал он.

Сельский или квартальный староста в Турции - это выборная должность руководителя небольшого района. Им может стать местный житель, зарегистрированный в конкретном квартале или селе. Политические партии не могут выдвигать претендентов на такие посты. Он получает полномочия муниципального служащего, отвечает за порядок на его участке, поддержание инфраструктуры, исполнение законов и осуществляет административную работу.

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