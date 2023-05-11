Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов.

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Я хочу, чтобы каждый дом отдал голос за Партию отечества. Я же снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Будьте счастливы", - сказал он.

В качестве причины такого решения Индже назвал неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации.

Отмечается, что теперь число кандидатов снизилось до трех: нынешний президент - единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган, его основной оппонент - единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу, а также кандидат от альянса Ata Синан Оган.