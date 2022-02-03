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Кандидат в президенты Армении высказался за налаживание отношений Турцией

Кандидат в президенты Армении высказался за налаживание отношений Турцией Кандидат на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Ваагн Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном и налаживание отношений с Турцией.
В регионе
3 февраля 2022 г. 00:48
Кандидат в президенты Армении высказался за налаживание отношений Турцией

Кандидат на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Ваагн Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном и налаживание отношений с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, сказал В.Хачатурян в эфире Общественного телевидения Армении.

"С соседями можно и нужно жить только в мирных условиях. Тезис "принуждения к миру" является устаревшим. Мы все должны осознавать, что мир - единственная форма развития и жизни. Принуждением ничего нельзя достичь", - сказал Хачатурян

Он также заявил, что положительно относится к начавшемуся армяно-турецкому диалогу. Хачатурян заявил, что "отношения можно нормализовать без предварительных условий".

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