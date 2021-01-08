Кандидат в премьеры Армении: У нас огромные человеческие потери

Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития

"Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития".

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом говорится в послании премьер-министра Армении от партии Движения по спасению Родины Вазгена Манукяна министру иностранных дел, директору СНБ и главе Генштаба страны.

"Наша страна в крайне опасной ситуации. У нас огромные человеческие потери. Наш суверенитет снизился. Система безопасности Армении развалена. Мы продолжаем идти на уступки в связи с антигосударственными решениями потерпевшего поражение премьер-министра.

Широкие слои общественности обеспокоены предстоящей 11 января встречей Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития".