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Кандидат в премьеры Армении: У нас огромные человеческие потери

Кандидат в премьеры Армении: У нас огромные человеческие потери Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития
В регионе
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8 января 2021 г. 23:12
Кандидат в премьеры Армении: У нас огромные человеческие потери
Вазген Манукян

"Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития".

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом говорится в послании премьер-министра Армении от партии Движения по спасению Родины Вазгена Манукяна министру иностранных дел, директору СНБ и главе Генштаба страны.

"Наша страна в крайне опасной ситуации. У нас огромные человеческие потери. Наш суверенитет снизился. Система безопасности Армении развалена. Мы продолжаем идти на уступки в связи с антигосударственными решениями потерпевшего поражение премьер-министра.

Широкие слои общественности обеспокоены предстоящей 11 января встречей Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития".

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