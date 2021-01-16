Кандидат в премьеры Армении назвал сроки восстановления армянской армии

На восстановление армии нужно как минимум 2-3 года, за это время не найдется дурака, который пойдет на военные действия

"На восстановление армии нужно как минимум 2-3 года, за это время не найдется дурака, который пойдет на военные действия".

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян.

"Иногда говорят, что, если Никол Пашинян уйдет в отставку и придут другие, война начнется снова. Нет, кто начнет войну с такой армией?" - сказал он.

Вазген Манукян отметил, что Армения должна обладать армией, государство не может существовать без армии.

По его словам, Армения в последнее время вела неправильную дипломатию в отношении России, Китая и Ирана: "Все это делалось для того, чтобы нравиться США, но что мы в итоге выиграли? Ничего, все потеряли, стали игрушкой чужой игры".

Кандидат в премьеры заявил, что Армения должна установить дружественные отношения с Турцией. Потому что этого требует политическая математика.