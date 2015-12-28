Кандидат в премьер-министры: Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России на основе суверенитета

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник кандидат на пост премьер-министра страны Георгий Квирикашвили.

"Прагматичная политика в отношении РФ будет продолжена, естественно, на основе суверенитета и территориальной целостности Грузии", - сказал он, выступая на слушаниях кандидатов в члены правительства, которые проходят в Кутаиси в комитетах парламента Грузии.