 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кандидат в премьер-министры: Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России на основе суверенитета

    Квирикашвили: Прагматичная политика в отношении РФ будет продолжена

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Грузия продолжит прагматичную политику в отношении России".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник кандидат на пост премьер-министра страны Георгий Квирикашвили.

    "Прагматичная политика в отношении РФ будет продолжена, естественно, на основе суверенитета и территориальной целостности Грузии", - сказал он, выступая на слушаниях кандидатов в члены правительства, которые проходят в Кутаиси в комитетах парламента Грузии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi