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Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу

Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу Мы будем продолжать делать все возможное ради сильной Турции.
В регионе
11 мая 2023 г. 12:20
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу

Мы будем продолжать делать все возможное ради сильной Турции.

Об этом сообщила командированному в Турцию сотруднику Report кандидат в депутаты от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Бехие Экер.

"Мы проводили подготовку к выборам в течение примерно 34 дней. Мы активно проводили агитационно-пропагандистскую кампанию. AK Parti становится сильнее с каждыми новыми выборами. Причина в своевременно принятых правильных решениях. Я надеюсь, что мы победим 14 мая".

Политик подчеркнула, что очень хочет посетить Азербайджан после 14 мая: "Проживающие там граждане Турции уже проголосовали. Мы думаем, что избиратели проголосовали за AK Parti. Я осуществляю политическую деятельность в партии уже 19 лет. За это время наблюдала за 15 выборами и одним референдумом. Мы всегда побеждали, это 16-е выборы. Надеюсь, что и в этих выборах мы победим. Эти успешные результаты являются показателем того, что мы являемся партией, которая служит народу".

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Версия на английском языке Candidate for deputy: 'Successful results indicate that AK Party is serving people'
Версия на азербайджанском языке AK Partidən deputatlığa namizəd: "Uğurlu nəticələr bizim xalqa xidmət edən partiya olduğumuzun göstəricisidir”

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