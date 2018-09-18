Кандидат в члены Совета старейшин: Бюджет Еревана используется неэффективно

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Бюджет Еревана используется неэффективно.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами заявил кандидат в члены Совета старейшин Еревана от партии "Айк" Грачья Саркисян.

По его словам, неэффективно организуются работы по освещению столицы, а также по вывозу мусора, серьезной является транспортная проблема.

При этом он отметил, что их партия на проведение предвыборной кампании выделила незначительные средства, поскольку хотела обойтись без политического шоу.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября.