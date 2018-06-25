Кандидат от оппозиции Мухаррем Индже поздравил Эрдогана

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты от оппозиционной Республиканской Народной партии Турции Мухаррем Индже поздравил председателя и кандидата от правящей партии Турции – Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах.

Как сообщает Report, на пресс-конференции, состоявшейся 25 июня, М.Индже заявил, что принимает итоги выборов.

“Никто не угрожал мне. Все это – измышления некоторых шизофреников. 15 миллионов моих соотечественников отдали свои голоса за меня. Если это сделали 15 миллионов человек, то могут сделать и 30 миллионов. Нужно продолжить деятельность на этом поприще. Я принимаю результаты выборов”, - отметил кандидат в президенты.