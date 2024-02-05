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Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы

Кандидат на пост главы МВД Грузии назвал основной приоритет своей работы Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетом МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться.
В регионе
5 февраля 2024 г. 12:50

Борьба с организованной преступностью остается главным приоритетом МВД Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжаться.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

"Одним из главных приоритетов МВД является борьба с организованной преступностью, и в этом направлении постоянно реализуются различные реформы, которые будут продолжаться и в дальнейшем", - отметил Гомелаури.

По его словам, ведомство на данный момент руководствуется "Планом действий стратегии борьбы с организованной преступностью на 2023-2024 годы", и уже в этом году планируется разработать и утвердить национальную стратегию по борьбе с организованной преступностью на 2025-2028 годы и план действий этой же стратегии на 2025-2026 годы.

"Мы активно боремся с организованной преступностью, в том числе с "ворами в законе", "воровским миром" и наркопреступностью. Также мы совершенствуем существующие механизмы предотвращения киберпреступности", - сказал Гомелаури.

Он также отметил, что МВД продолжает работу над реформой криминальной полиции, расширением следственного компонента и другими реформами для повышения эффективности расследования.

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