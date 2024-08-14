Кандидат на пост главы МИД Ирана: Страна никогда не преодолеет вражду с США

Тегеран никогда не сможет прекратить конфликт с Вашингтоном и сделает все для борьбы с американскими санкциями.

Тегеран никогда не сможет прекратить конфликт с Вашингтоном и сделает все для борьбы с американскими санкциями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил кандидат на должность министра иностранных дел Ирана в новом правительстве Аббас Арагчи.

"Нам никогда не удастся положить конец вражде с США, но мы можем управлять этим конфликтом так, чтобы [иранский] народ меньше страдал. Один путь - нейтрализовать и обойти санкции, а другой - [добиться] их снятия. Это важнейшая задача, которую перед министерством иностранных дел поставил верховный лидер Ирана", - привел агентству Tasnim слова Арагчи замглавы комиссии по социальным вопросам парламента Ирана Мохсен Фатхи. На заседании комиссии дипломат представил свое видение приоритетов внешней политики страны. Арагчи подчеркивал, что работа внешнеполитического ведомства будет направлена в первую очередь на содействие росту иранской экономики.

11 августа новый президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуру Арагчи на пост министра иностранных дел. С 2017 по 2021 год дипломат работал замглавы МИД в правительстве президента-реформиста Хасана Роухани.