Кандидат на должность премьера Грузии представлен парламенту

Правящая партия "Грузинская мечта" официально представила парламенту кандидатуру Георгия Гахария на должность премьер-министра.
Как передает грузинское бюро Report, Г.Гахария начнет формировать правительство.
После определения состава нового правительства он будет направлен в законодательный орган на утверждение.
Для проявления доверия к правительству необходимы голоса 76 депутатов.
45-летний Г.Гахария с сентября 2019-го года занимал пост главы правительства. До того он был министром внутренних дел.