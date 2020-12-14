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Кандидат на должность премьера Грузии представлен парламенту

Кандидат на должность премьера Грузии представлен парламенту Для проявления доверия к правительству необходимы голоса 76 депутатов
В регионе
14 декабря 2020 г. 14:24
Кандидат на должность премьера Грузии представлен парламенту

Правящая партия "Грузинская мечта" официально представила парламенту кандидатуру Георгия Гахария на должность премьер-министра.

Как передает грузинское бюро Report, Г.Гахария начнет формировать правительство.

После определения состава нового правительства он будет направлен в законодательный орган на утверждение.

Для проявления доверия к правительству необходимы голоса 76 депутатов.

45-летний Г.Гахария с сентября 2019-го года занимал пост главы правительства. До того он был министром внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş nazirliyinə namizəd parlamentə təqdim olunub

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