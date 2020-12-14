Кандидат на должность премьера Грузии представлен парламенту

Для проявления доверия к правительству необходимы голоса 76 депутатов

Правящая партия "Грузинская мечта" официально представила парламенту кандидатуру Георгия Гахария на должность премьер-министра.

Как передает грузинское бюро Report, Г.Гахария начнет формировать правительство.

После определения состава нового правительства он будет направлен в законодательный орган на утверждение.

Для проявления доверия к правительству необходимы голоса 76 депутатов.

45-летний Г.Гахария с сентября 2019-го года занимал пост главы правительства. До того он был министром внутренних дел.