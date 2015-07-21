Канцлер Германии выразила соболезнования в связи с терактом в Суруче

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования турецкому премьер-министру Ахмету Давутоглу в связи с терактом в Суруче, жертвами которого стали 30 человек и более 100 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, официальное заявление Меркель размещено на сайте правительства ФРГ.

В понедельник в чайном кафе перед культурным центром в Суруче, расположенном на границе с Сирией, произошел теракт, смертник взорвал бомбу перед входом в культурный центр, где собрались турецкие курды, которые готовились отправиться в Сирию для помощи в восстановлении города Кобани, пострадавшего от нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство". Ответственность за теракт власти возложили на ИГ.

"Германия в эти сложные часы стоит целиком на стороне вашей страны. Мы связаны общей борьбой с терроризмом. Нас объединяет цель защитить и сохранить наши общие ценности и мирное сосуществование наций", - говорится в заявлении канцлера ФРГ.

По словам Меркель, граждане ФРГ находятся "мысленно с родственниками жертв". Канцлер также пожелала скорейшего и полного выздоровления всем раненым в ходе теракта.

Отметим также, что свои соболезнования семьям погибших в ходе теракта сегодня выразил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что ряд глав государств и официальных лиц, в том числе Азербайджана, России, Белоруссии выразили соболезнования в связи с терактом.